Auto1-Aktionäre haben fast 10 Millionen Aktien verkauft

02.06.2021, 08:56 Uhr | dpa-AFX, rtr

Aktionäre der Gebrauchtwagen-Plattform Auto1 haben 9,8 Millionen Aktien an Profi-Investoren verkauft. An der Börse geht der Kurs bergab.

Verschiedene Aktionäre des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 haben insgesamt rund 9,8 Millionen Aktien für 41 Euro je Titel bei professionellen Investoren platziert.



Das entspricht rund 4,6 Prozent der Aktien des im SDax notierten Unternehmens.



AUTO1 Group - 41,00 EUR AUTO1 Group Hoch 53,00 Zwischenwert Hoch / Mittel 49,59 Mittel 46,18 Zwischenwert Mittel / Tief 42,76 Tief 39,35 Apr '21

Der Verkauf des Aktienpaketes an institutionelle Investoren lief über ein beschleunigtes Bookbuildingverfahren. Bereits am Dienstagabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Aktienplatzierung berichtet, sie berief sich auf eingesehene Angebotsunterlagen. Die Aktie verlor am Mittwoch vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 7 Prozent.



Die Gründer Christian Bertermann und Hakan Koç halten mit knapp 28 Prozent den größten Anteil, dahinter folgt der japanische Technologieinvestor und Mischkonzern Softbank mit zuletzt 16,3 Prozent.