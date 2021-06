Aktien Frankfurt: Auch US-Arbeitsmarktdaten lassen Dax kalt

04.06.2021, 15:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht hat den Dax am Freitagnachmittag nicht mehr aus seiner Lethargie gerissen. Der deutsche Leitindex blieb mit 15 645,41 Punkten und plus 0,08 Prozent aber nicht weit weg von seinem Rekordhoch.

In den USA fiel der Beschäftigungsaufbau im Mai schwächer als erwartet aus. Sorgen am Markt, die Geldpolitik der Notenbanken könnte bald weniger expansiv werden, dürften abgemildert werden. Allzu optimistische Wachstumserwartungen hingegen könnten etwas gedämpft werden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,37 Prozent auf 33 587,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor.

Schwächster Dax-Wert waren die Aktien des Triebwerkherstellers MTU mit minus 1,4 Prozent. Vorne gewannen die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA 1,7 Prozent.

Die Papiere des Antikörperspezialisten Morphosys erholten sich mit plus 3,6 Prozent an der MDax Spitze weiter von ihrem Kursrutsch vor zwei Tagen. Hochtief fielen hingegen als Schlusslicht um mehr als vier Prozent auf den tiefsten Stand seit November, nachdem Oddo BHF die Aktien des Baukonzerns abgestuft hatte.

Auto1 steigt zum 21. Juni aus dem Nebenwerteindex SDax in den MDax auf. Dies hatte die Deutsche Börse am Vorabend bekanntgegeben. Mit plus 2,1 Prozent stabilisierten sich die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers nun etwas. An den zwei vergangenen Tagen waren sie deutlich gefallen bis auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im Februar. Vor allem eine Aktien-Platzierung hatte den Kurs belastet.

Der Euro zog nach den Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich an und kostete 1,2162 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 144,54 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 170,10 Punkte zu./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---