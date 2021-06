Allzeithoch

Dax gelingt nach Aufholjagd neuer Rekord

04.06.2021, 18:02 Uhr | dpa

Dax-Graph im Handelssaal der Deutschen Börse: Der Leitindex legte am Freitag zu. (Quelle: Staff/File Photo/Reuters)

So hoch stand er noch nie: Der deutsche Leitindex ist am Freitag auf über 15.690 Punkte gestiegen. Der nötige Schwung dafür kam es den USA.

Der Dax hat nach einem zähen Verlauf am Freitag im späten Handel kräftig aufgeholt und einen Rekord aufgestellt. Bei knapp 15.706 Zählern notierte der deutsche Aktienleitindex so hoch wie noch nie, zum Schlussgong stand der Dax knapp darunter mit 0,39 Prozent im Plus bei 15.692,90 Punkten. Rückenwind erhielt der hiesige Markt durch den offiziellen Arbeitsmarktbericht aus den USA.

Die Arbeitslosenquote war zwar zurückgegangen, doch fiel der Stellenaufbau schwächer aus als von Volkswirten erwartet. Marktexperten sehen damit die Gefahr einer schneller als erwartet kommenden Zinserhöhung in den USA vorerst gebannt.



DAX +26,24% 15.692,90 DAX Hoch 15.692,90 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.658,79 Mittel 13.624,69 Zwischenwert Mittel / Tief 12.590,59 Tief 11.556,48 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Die Sorgen, dass wegen der stark ansteigenden Inflation die Notenbanken zum Gegensteuern gedrängt werden könnten, hatte zuletzt die Märkte in Schach gehalten und die Rekordjagd an den Börsen etwas ausgebremst.

MDax gewinnt ebenfalls dazu

"Die Arbeitsmarktdaten könnten damit genau die richtige Mischung gewesen sein, auf die die Börse gewartet hat", schrieb Jochen Stanzl von CMC Marktes. "Die Notenbank kann ihre Entscheidung über die Zinswende noch etwas auf die lange Bank schieben, weil zwar Inflationsdruck aufkommt, aber gleichzeitig der Arbeitsmarkt im Großen und Ganzen keine Überhitzung zeigt."

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der ebenfalls im Handelsverlauf einen Höchststand erreicht hatte, ging mit einem Aufschlag von 0,67 Prozent auf 33 689,65 Zähler in das Wochenende.