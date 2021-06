Höchster Schlusskurs

Dax geht mit Rekordhoch ins Wochenende

11.06.2021, 19:53 Uhr | dpa, t-online

Der Dax hat am Freitag ein Rekordhoch erklommen. Der deutsche Leitindex ging mit 15.693 Punkten aus dem Handel. Besonders Autowerte legten zu.

Nach einem zunächst schleppenden Freitagshandel hat der Dax doch noch Auftrieb erhalten. Kurzzeitig übersprang der deutsche Leitindex dabei wieder die Marke von 15.700 Punkten und näherte sich seinem am Montag erreichten Rekordhoch deutlich. Der MDax , in dem sich die mittelgroßen Unternehmen finden, übersprang zudem erstmals in seiner Geschichte die Marke von 34.000 Punkten.

Letztlich stieg der Dax um 0,78 Prozent auf 15.693,27 Punkte und schloss damit auf dem höchsten Kurs seiner Geschichte. Der MDax gewann am Freitag 0,73 Prozent auf 34.017,59 Punkte.



DAX +31,10% 15.693,27 DAX Hoch 15.693,27 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.659,07 Mittel 13.624,88 Zwischenwert Mittel / Tief 12.590,68 Tief 11.556,48 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Auch europaweit ergab sich ein freundliches Bild: Der EuroStoxx 50 rückte um 0,75 Prozent auf 4.126,70 Zähler vor und auch in Paris und London wurden Gewinne verzeichnet. In den USA gab der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss leicht nach.

Autowerte gewinnen hinzu

Im Dax stachen vor allem die Aktien der Deutschen Bank mit minus 1,7 Prozent hervor. Im MDax verloren die Commerzbank-Papiere 1,8 Prozent.



Des einen Freud, des anderen Leid: Die geldpolitischen Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die Reaktionen am Kapitalmarkt dämpften die Hoffnungen der Finanzinstitute auf steigende Zinsen und damit auf höhere Erträge.

Autowerte nahmen nach der vorübergehenden Unterbrechung ihrer jüngsten Kursrally wieder Fahrt auf. Unter den Dax-Favoriten gewannen die Anteile des Zulieferers Continental sowie der Hersteller Daimler und BMW bis zu 2,0 Prozent.