Wegen Impffortschritt

Ölpreise steigen auf Zweijahreshoch

14.06.2021, 09:13 Uhr | dpa-AFX

Eine Bohrinsel (Symbolbild): Der Preis für die Ölsorte Brent erreichte am Montagmorgen seinen höchsten Stand seit zwei Jahren. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Die wirtschaftlichen Erholungen in den USA und Europa sorgen für eine höhere Nachfrage nach Rohöl. Die Preise des Rohstoffes ziehen jetzt deutlich an.

Die Ölpreise haben am Montagmorgen etwas zugelegt und damit neue Mehrjahreshochs erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,03 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Freitag. Mit 73,12 Dollar erreichte der Brentpreis vorübergehend den höchsten Stand seit gut zwei Jahren.

Öl Brent +86,01% 72,62 USD Öl Brent Hoch 72,62 Zwischenwert Hoch / Mittel 63,83 Mittel 55,04 Zwischenwert Mittel / Tief 46,24 Tief 37,45 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 71,23 Dollar. Mit 71,32 Dollar war er zuvor zeitweise auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen.

Rohöl WTI +93,96% 70,78 USD Rohöl WTI Hoch 70,78 Zwischenwert Hoch / Mittel 62,02 Mittel 53,25 Zwischenwert Mittel / Tief 44,49 Tief 35,72 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Für Unterstützung sorgen vor allem die konjunkturelle Erholung und die Fortschritte bei den Impfungen in den USA und Europa. Dies stützt die Nachfrage nach Rohöl. So hat zuletzt auch der Luftverkehr in den USA merklich zugelegt.