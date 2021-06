Rohstoffe

Öl so teuer wie seit Herbst 2018 nicht mehr

22.06.2021, 08:20 Uhr | dpa-AFX

Eine Ölraffinerie im Morgengrauen (Symbolbild): Die Rohstoffpreise ziehen immer schneller an. (Quelle: imago images)

Die Rally an den Rohstoffmärkten reißt nicht ab: Die Ölpreise steigen immer weiter und liegen nun auf dem höchsten Stand seit Herbst 2018.

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt und erneut mehrjährige Höchststände markiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit gut zwei Jahren wieder mehr als 75 US-Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf mehr als 73 Dollar und kostete damit so viel wie letztmalig im Oktober 2018.

Am Morgen notierte der Brent-Preis auf 75,06 Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI fiel hingegen zuletzt leicht auf 73,56 Dollar zurück.

Rohöl WTI +82,90% 73,51 USD Rohöl WTI Rohstoff Hoch 73,51 Zwischenwert Hoch / Mittel 64,06 Mittel 54,62 Zwischenwert Mittel / Tief 45,17 Tief 35,72 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Unterstützt werden die Ölpreise vor allem durch die Aussicht auf eine weiter anziehende Nachfrage in großen Verbrauchsländern wie den USA oder China. Dort hat sich die Corona-Lage deutlich entspannt, was zu einem höheren Konsum an Rohöl, Benzin und Diesel führen dürfte.



Zuletzt kam die insgesamt gute Aktienmarktstimmung hinzu, die riskanteren Anlageklassen wie Erdöl ebenfalls Auftrieb verlieh. Als Risiko gelten die kursierenden Corona-Varianten, die zu einer abermaligen Verschärfung der Virus-Situation führen könnten.