Börsengang

Mister Spex will Aktien für 27 Euro auf den Markt bringen

22.06.2021, 10:35 Uhr | dpa-AFX, rtr

Eine Mister-Spex-Filiale in Berlin-Steglitz: Der Optiker will an die Börse. (Quelle: imago images)

An der Frankfurter Börse zeichnet sich der nächste große IPO ab: Der Optiker Mister Spex will bei seinem Börsengang bis zu 264 Millionen Euro einnehmen. Anleger können die Aktie ab Anfang Juli kaufen.

Der Berliner Online-Optiker Mister Spex hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang in Frankfurt auf 23 bis 27 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt will das Unternehmen bis 15 Millionen Aktien ausgeben.

Der Vorstand will so zwischen 225 und 264 Millionen Euro für Mister Spex einnehmen. Der Rest des erhofften Gesamtemissionserlöses von 345 bis 405 Millionen Euro geht an die Altaktionäre um Goldman Sachs, DN Capital, Scottish Equity Partners und XAnge.

39 Läden in Deutschland – weitere im Ausland geplant

Mit dem Geld will das Unternehmen weiter wachsen und international expandieren. "Das bisherige positive Feedback der Investoren bestärkt uns darin, dass der geplante Börsengang der richtige Weg ist, um unsere Strategie umzusetzen und unseren erfolgreichen Kurs mit zweistelligem Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen", erklärte Firmengründer und Vorstand Dirk Graber.

In Deutschland kommt der Fielmann- und Apollo-Rivale inzwischen auf 39 Läden. "Wir sind aktuell in zehn Ländern aktiv, aber betreiben erst in Deutschland, Schweden und Österreich Läden. Das Filialnetz wollen wir jetzt schrittweise auf die anderen Länder ausdehnen", hatte Vorstand Mirko Caspar der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

Die Aktien können von Mittwoch an bis 30. Juni gezeichnet werden. Das Debüt der Aktie an der Frankfurter Börse ist für den 2. Juli geplant.