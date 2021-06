Aktien Frankfurt: Dax nimmt nach starkem ifo-Index wieder Fahrt auf

24.06.2021, 11:52 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder zugegriffen. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,81 Prozent auf 15 581 Punkte. Rückenwind gab es von der Konjunktur: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf den höchsten Stand seit November 2018 und übertraf die Erwartungen von Experten.

Sowohl die aktuelle Lage als auch die kommenden sechs Monate schätzten die vom ifo Institut befragten Unternehmen in Deutschland besser ein als zuvor prognostiziert worden war. "Die Konjunktur startet jetzt durch", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Im zweiten und dritten Quartal sei mit hohen Wachstumsraten zu rechnen.

Nach zwei stärkeren Börsentagen hatte der Dax am Mittwoch diese Gewinne fast vollständig abgegeben. Andererseits hatten Anleger zuletzt bei Kursen unter 15 500 Zählern immer wieder zugegriffen und damit den Dax gestützt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstag um 1,19 Prozent auf 34 304 Punkte. Er hatte am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg nun um gut ein Prozent.

Anleger setzten auf die Aktien von Zulieferern der Solarbranche. Die USA erwägen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg Handelsrestriktionen gegen chinesische Solarfirmen. Die US-Regierung ist demnach bereit, einige in Chinas Region Xinjiang hergestellte Solargrundstoffe mit Importverboten zu belegen, um so gegen die mutmaßliche Unterdrückung des Volkes der Uiguren in dieser Region vorzugehen. Die Aktien von Wacker Chemie stiegen an der Spitze des MDax um 4,8 Prozent und SMA Solar um 1,6 Prozent. Beide Unternehmen könnten laut Händlern von einem solchen Schritt profitieren.

Die Papiere von Siemens gaben als Dax-Schlusslicht um 0,3 Prozent nach. Die Münchener luden an diesem Donnerstag zu einem Investorentreffen. Erste Reaktionen von Analysten auf die dort getroffenen Aussagen fielen wohlwollend aus.

Der Werbedienstleister Ströer will im Juni im Geschäft mit der Außenwerbung wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen. Der Aktienkurs legte um 1,2 Prozent zu. Nordex verteuerten sich um 3,3 Prozent, angetrieben von einem Auftrag aus Brasilien für den Hersteller von Windkraftanlagen.