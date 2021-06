Aktien New York: Moderate Gewinne - S&P und Nasdaq-Börsen erneut mit Rekorden

29.06.2021, 20:07 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Nur der Dow Jones Industrial hinkt weiter hinterher. Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss legte er weltweit bekannteste Wall-Street-Index um geringe 0,07 Prozent auf 34 308,16 Punkte zu. Seine moderaten Gewinne zum Handelsstart sind damit weitgehend abgebröckelt.

Der marktbreite S&P 500 trat mit plus 0,03 Prozent auf 4291,94 Punkte auf der Stelle, nachdem er im frühen Handel erstmals in seiner Geschichte die Marke von 4300 Punkten überwunden hatte. Ebenso stockten die vor allem mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Börsen ihre Rekorde auf und konnten sie dann auch halten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte zuletzt um 0,20 Prozent auf 14 553,51 Punkte vor.

Die Konjunkturdaten bewegten kaum. Der Immobilienmarkt verzeichnet weiter starke Preiszuwächse. Zudem hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher überraschend deutlich auf und stieg wieder auf den Stand kurz vor der Corona-Krise. "Doch auch wenn die Erholung der Stimmungslage beeindruckend ist, spiegelt sich das nur teilweise auch im Ausgabeverhalten der Konsumenten wider", gab Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets zu bedenken und erinnerte an die im Mai gesunkenen Einzelhandelsumsätze.

Unternehmensseitig stand vor allem der Bankensektor im Fokus. Die führenden Wall-Street-Banken wollen nach bestandenem Stresstest mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Morgan Stanley etwa will die Quartalsdividende auf 70 US-Cent verdoppeln und bis zu zwölf Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe verwenden. Die Papiere legten im S&P 100 um 3,6 Prozent zu.

Auch die Dow-Mitglieder Goldman Sachs und JPMorgan wollen ihre Dividende anheben, was der Goldman-Aktie ein Plus von 1,2 Prozent einbrachte, während die Gewinne der JPMorgan-Aktie sich in Luft auflösten. Das Papier der Citigroup, die ihre bisherigen Pläne vorerst nicht ändern will, büßte zugleich 1,8 Prozent ein.

In den Fokus rückte zudem die Aktie von Moderna, die auf ein Rekordhoch sprang und zuletzt an der Spitze des Nasdaq 100 ein Plus von 5,7 Prozent aufwies. Sie profitierte davon, dass nun auch Indien den Corona-Impfstoff des US-Biotechunternehmens zugelassen hat. Zudem regt der Moderna-Impfstoff nach Unternehmensangaben auch eine Immunantwort gegen die zuerst in Indien aufgetretene Corona-Variante Delta (B.1.617.2) an.