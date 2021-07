DAX-FLASH: Moderate Gewinne - US-Arbeitsmarktbericht das Highlight der Woche

02.07.2021, 06:55 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den monatlichen Zahlen zur Beschäftigung in den USA werden sich die Anleger am Freitag voraussichtlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax dürfte zum Auftakt leichte Gewinne verbuchen und damit die moderate Erholung vom Vortag noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf 15 630 Punkte und damit 0,17 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

"In den USA erholt sich der Arbeitsmarkt nur langsam", stellte Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank fest. So dürfte die Arbeitslosenquote im Juni nur marginal zurückgegangen sein. Immerhin aber werde die Zunahme der Beschäftigung an Fahrt gewinnen. Anleger sollten genau hinschauen, denn "vor allem der Arbeitsmarktbericht dient dazu, genauere Erwartungen über den Zinspfad der Fed herzuleiten", so der Experte. Lohnen dürfte daher auch ein Blick auf die Löhne und Gehälter. Sollten diese stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Inflationssorgen am Markt wieder befeuern.