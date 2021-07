HINWEIS/Aktien New York: Kein Handel an der Wall Street - Feiertag

05.07.2021, 14:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Feiertags anlässlich geschlossen. Grund ist der Unabhängigkeitstag am gestrigen Sonntag.