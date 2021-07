Daten aus Israel

Biontech-Aktie gibt deutlich nach – auch Moderna unter Druck

06.07.2021, 16:41 Uhr | dpa-AFX

Corona-Impfung in Israel (Symbolbild): Die Biontech-Aktien verloren am Dienstag. (Quelle: Xinhua/imago images)

Schlechte Nachrichten für die Biontech-Aktie: Aus Israel hieß es, die Wirksamkeit des Impfstoffes lasse nach. Die Titel des Mainzer Unternehmens sanken nun deutlich.

Die in New York gelisteten Biontech -Anteilsscheine haben am Dienstag zwischenzeitlich fast sechs Prozent an Wert eingebüßt. Sie litten unter Aussagen des israelischen Gesundheitsministeriums, wonach die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Biontech in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen hat. Parallel habe sich die aggressivere Delta-Variante im Land ausgebreitet.

BioNTech Sp ADS - 178,85 EUR BioNTech Sp ADS Aktie Hoch 200,10 Zwischenwert Hoch / Mittel 167,48 Mittel 134,86 Zwischenwert Mittel / Tief 102,24 Tief 69,62 Jan '21 Apr '21 Jul '21

In Israel wird ausschließlich der Impfstoff des Mainzer Unternehmens sowie seines US-Partners Pfizer verwendet – Israel gilt wegen seiner erfolgreichen Impfkampagne als Vorzeigeland im Kampf gegen das Coronavirus. Unter der Nachricht litten auch die Pfizer-Aktien: Sie gaben um rund 1,5 Prozent nach.



Für die Titel des US-Konkurrenten Moderna , der bei seinem Impfstoff ebenso wie Biontech auf die neuartige mRNA-Technologie setzt, ging es um rund 2,9 Prozent bergab – Ende Juni hatten sie noch ein Rekordhoch erreicht.