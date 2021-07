Lebensmittel per Post

Kochboxenversender Hellofresh expandiert nach Norwegen

07.07.2021, 11:14 Uhr | dpa-AFX

Das Geschäft mit dem Versand von Kochboxen bei Hellofresh läuft gut. Das Unternehmen will nun auch Kunden in Norwegen beliefern. Doch vor Ort gibt es bereits etablierte Konkurrenten.

Der Kochboxenversender Hellofresh weitet seine Präsenz in Skandinavien aus und expandiert nach Norwegen. Mit dem Schritt setze das Management seine globale Wachstumsstrategie fort, teilte das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.



HelloFresh +63,00% 87,44 EUR HelloFresh Aktie Hoch 86,06 Zwischenwert Hoch / Mittel 73,71 Mittel 61,36 Zwischenwert Mittel / Tief 49,01 Tief 36,66 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Von einer Produktionsstätte im Großraum Oslo aus wolle das Unternehmen seine Kunden vor Ort versorgen. "Nach unserer starken Geschäftsentwicklung in Dänemark und Schweden sind wir überzeugt, dass Norwegen ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet und wir unseren adressierbaren Gesamtmarkt weiter ausbauen können", sagte Hellofresh-Mitbegründer Thomas Griesel laut Mitteilung.

In Norwegen gibt es etablierte Konkurrenz

Hellofresh wagt sich damit in einen etablierten Markt, in dem gleich eine Reihe von Unternehmen Kochboxen verkauft: So kämpfen unter anderem Godtlevert, Kokkeloren und Nettmat.no um die Gunst von kochinteressierten Kunden. Alle Unternehmen bieten Kochboxen mit vorportionierten Zutaten an, die zu Hause kombiniert und zubereitet werden können.