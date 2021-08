Belastungen aus US-Geschäft

Allianz-Aktie stürzt am Montag ab

02.08.2021, 11:57 Uhr | rtr, dpa

Der deutsche Versicherungsriese Allianz führt einen Streit mit US-Fonds, der Milliarden kosten könnte. Die Aktie des Konzerns brach daher am Montag ein und verlor mehr als sechs Prozent.

Die Aktien der Allianz rutschten am Montag zeitweise um mehr als sechs Prozent ab. Der Versicherer befürchtet Zusatz-Belastungen in einem milliardenschweren Streit mit US-Fonds, in den sich nun auch das US-Justizministerium (DoJ) eingeschaltet hat.

Allianz kooperiere vollumfänglich mit der US-Börsenaufsicht SEC und dem Justizministerium bei deren Ermittlungen und habe umgehend eine eigene Überprüfung der Angelegenheit eingeleitet. Es bestehe ein relevantes Risiko, dass die mit den Structured Alpha Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz-Gruppe haben könnten, heißt es von dem Konzern.

Allianz 194,56 EUR +9,68% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 12:37 Uhr Xetra Allianz Aktie Hoch 222,65 Zwischenwert Hoch / Mittel 204,60 Mittel 186,56 Zwischenwert Mittel / Tief 168,51 Tief 150,46 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Es sei jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen der SEC und des DoJ sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. Insbesondere sei es nicht möglich, die konkreten finanziellen Auswirkungen, einschließlich möglicher Strafzahlungen, zuverlässig abzuschätzen. Daher sei derzeit keine Rückstellung gebildet worden, heißt es.

Die Probleme mit dem Fondsgeschäft werden den Kurs sicher für längere Zeit belasten, schrieben die Analysten der Bank JPMorgan. Allerdings könne der Konzern dank seiner breiten Geschäftsbasis eventuelle Belastungen aus diesem Streit abfedern.