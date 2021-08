Aktien Asien/Pazifik: Schaukelbörse geht weiter - Plus in Japan, Minus in China

05.08.2021, 08:50 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert, wobei sich die Kursabweichungen in Grenzen hielten. In Japan erholten sich die Kurse etwas, während es an den chinesischen Märkten leicht nach unten ging.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf die durchwachsenen Vorgaben der Wall Street. Nach eher nachgebenden Kursen am Mittwoch an der Wall Street hätten sich die US-Futures im asiatischen Handel aber wieder gefangen und damit die Märkte in Fernost stabilisiert. In Japan hätten die Notierungen auch von guten Quartalszahlen einiger Unternehmen profitiert.

Die Verluste an den chinesischen Börsen begründete Halley dagegen mit einem Artikel der "Securities Times", der sich kritisch zu Online-Spielen geäußert habe. Dies habe die Sorgen vor staatlichen Aktionen gegen die Branche erneut angeheizt. Am Dienstag hatte bereits Kritik von offizieller Seite bereits zu deutlichen Abgaben bei den entsprechenden Werten geführt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,52 Prozent auf 27 728,12 Punkte. Der CSI 300 mit den Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland sank dagegen zuletzt um 0,68 Prozent auf 4944,76 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel im späten Handel um ein Prozent 26 162 Punkte. Für den australischen S&P/ASX 200 ging es unterdessen um 0,11 Prozent nach oben.