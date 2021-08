Aktien New York: Zick-Zack-Wochenverlauf geht weiter - Nasdaq 100 auf Rekordhoch

05.08.2021, 16:07 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der bislang wenig klare Wochentrend an den New Yorker Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Diesmal legten die Indizes wieder zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 15 144,88 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb mit plus 0,49 Prozent auf 34 963,93 Punkten noch etwas unter der 35 000-Punkte-Marke. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 4419,94 Punkte hoch.

Einen Tag vor dem offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht überwiegt bei den Anlegern also wieder die Zuversicht. Optimistisch äußerte sich auch Goldman Sachs zu den Aussichten des weltweit wichtigsten Aktienmarktes. Die Marktstrategen der US-Investmentbank hoben ihr inzwischen übertroffenes Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte an.