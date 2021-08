dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne

13.08.2021, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - 16 000 PUNKTE IN REICHWEITE - Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15 948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des Dax in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuß erwischt.

USA: - KURSGEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35 499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Corona-Lage mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Hang Seng in Honkong büßte 0,70 Prozent ein und der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,64 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt minimal zu.

^

DAX 15937,51 0,70

XDAX 15961,26 0,69

EuroSTOXX 50 4226,33 0,48

Stoxx50 3655,40 0,15

DJIA 35499,85 0,04

S&P 500 4460,83 0,30

NASDAQ 100 15088,98 0,41°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 176,51 0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1738 0,07

USD/Yen 110,4065 -0,03

Euro/Yen 129,5995 0,08°

ROHÖL:

^

Brent 70,84 -0,47 USD

WTI 68,58 -0,51 USD°