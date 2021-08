Online-Händler für Heimtierbedarf

Finanzinvestor will Zooplus für Milliarden übernehmen

13.08.2021, 09:42 Uhr | dpa, rtr

Zooplus zählt zu den größten Online-Händlern Europas für Heimtierbedarf. Durch die Corona-Krise profitierte der Konzern. Nun hat ein Finanzinvestor ein Milliardengebot auf den Tisch gelegt.

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernehmen. Der Investor bietet den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das ist ein Aufschlag von 40 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Insgesamt wären das rund 2,8 Milliarden Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat des SDax-Konzerns begrüßten das geplante Angebot in einer Stellungnahme. Mit der vom Hellman & Friedman eingesetzten Zwischengesellschaft Zorro Bidco habe das Unternehmen eine Investorenvereinbarung geschlossen mit der Absicht, eine strategische Partnerschaft einzugehen.



Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot soll bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen. Behörden müssten dem Deal ebenfalls zustimmen, hieß es. Läuft alles wie geplant, kann die Übernahme noch im laufenden Jahr über die Bühne gehen.

Zooplus wurde 1999 gegründet und zählt europaweit zu den größten Online-Anbietern für Heimtierbedarf. Das Unternehmen profitierte in der Corona-Krise von einer höheren Nachfrage durch Kunden, die vermehrt online einkaufen. Hellman & Friedman hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach an deutschen Unternehmen beteiligt – darunter Axel Springer und AutoScout24.