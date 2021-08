DAX-FLASH: Dax verliert wieder etwas den Kontakt zur 16 000er-Punkte-Marke

17.08.2021, 07:23 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach dem Sprung über 16 000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 894 Punkten. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste.

Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

"Die Entscheidung über den Beginn einer Rückführung der Fed-Anleihekäufe rückt näher", hieß es von den Devisen-Experten der Commerzbank. Uneins seien die Notenbanker aber wohl noch bezüglich des Zeitpunktes und des Tempos einer Rückführung. Powells Aussagen würden daher mit Spannung erwartet. Eine geldpolitische Straffung kann den Aktienmarkt unter Druck setzen, weil andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.