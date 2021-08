Aktien New York: Verhaltener Druck auf die Kurse

18.08.2021, 15:49 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Pandemie des Coronavirus hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA belastet. Allerdings war der Druck am Mittwoch im frühen Handel nicht mehr so stark wie am Vortag. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 35 253 Punkte nach. Zurückhalten könnten sich die Anleger auch mit Blick auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das zwei Stunden vor Handelsschluss veröffentlicht wird. Anleger erhoffen sich Hinweise zum Zeitpunkt für den Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik.

Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn wie der Dow ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 0,18 Prozent auf 4440 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,05 Prozent im Minus bei 14 996 Punkten.