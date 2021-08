Aktien New York: Auf Kurs zu versöhnlichem Wochenausklang

20.08.2021, 16:15 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag im frühen Handel Gewinne erzielt. Als Kursstütze zum Ende einer überwiegend schwachen Woche erwies sich die Stärke einiger schwer gewichteter Technologietitel. Die wenigen kursbewegenden Unternehmensnachrichten stießen indes auf ein uneinheitliches Echo.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte eine halbe Stunden nach dem Handelsstart um 0,44 Prozent auf 35 047,65 Punkte zu und beendete damit erst einmal eine viertägige Verlustserie. Auf Wochensicht zeichnet sich indes ein Minus von rund 1,3 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,51 Prozent auf 4428,11 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,73 Prozent auf 15 043,19 Zähler - beide Indizes hatten bereits am Donnerstag ihren Abwärtstrend gestoppt.