Aktien Frankfurt Schluss: Kleines Dax-Plus zum Ende einer schwachen Woche

20.08.2021, 17:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine eher schwache Börsenwoche hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geendet. Der Leitindex Dax schloss 0,27 Prozent höher bei 15 808,04 Punkten, hat jedoch auf Wochensicht gut ein Prozent verloren. Händler und Analysten verwiesen zur Begründung für die Schwäche der vergangenen Tage auf eine künftig restriktivere Geldpolitik in den USA, steigende Corona-Infektionszahlen und Hinweise auf eine konjunkturelle Eintrübung. Der MDax legte um 0,15 Prozent auf 35 662,35 Punkte zu.

"Die Rahmenbedingungen für die Börse haben sich in den vergangenen Tagen um Einiges verschlechtert", resümierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die US-Notenbank habe den Anlegern am Mittwoch vor Augen geführt, dass sie die Märkte nicht endlos mit Liquidität versorgen wird. Und die Delta-Variante des Coronavirus habe "dunkle Wolken am zuvor strahlend blauen Börsenhimmel" aufziehen lassen.