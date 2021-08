Aktien Europa Schluss: Freundlicher Wochenausklang dank Rückenwind aus den USA

20.08.2021, 17:59 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank des Rückenwinds von den US-Börsen haben es die europäischen Aktienmärkte am Freitag noch in die Gewinnzone geschafft. Damit endete eine schwache Handelswoche immerhin versöhnlich.

Der EuroStoxx 50 drehte erst am Nachmittag klar ins Plus und schloss 0,55 Prozent fester bei 4147,50 Punkten. Der Leitindex der Eurozone stoppte so seine viertägige Verlustserie und dämmte sein Wochenminus auf knapp zwei Prozent ein. Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,31 Prozent auf 6626,11 Punkte hoch und der britische FTSE 100 gewann 0,46 Prozent auf 7091,15 Zähler.