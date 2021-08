Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet wieder die 15 900-Punkte-Marke

23.08.2021, 09:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verluste am deutschen Aktienmarkt aus der vergangenen Woche haben am Montag weitere Schnäppchenjägern angelockt. Der Leitindex Dax legte kurz nach dem Handelsstart um 0,63 Prozent auf 15 906,99 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,58 Prozent auf 35 868,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,75 Prozent auf 4178,64 Zähler.

In der vergangenen Woche hatte neben Sorgen über weiter bestehende Lieferkettenprobleme vor allem die Furcht über ein womöglich baldiges Ende der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) den Dax zeitweise fast auf 15 600 Punkte gedrückt. Am Freitag ging der Dax dann aber im späteren Handel schon ein wenig auf Erholungskurs.

Stimmen aus den Reihen der Fed, dass angesichts der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine vorschnelle Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe nochmal überdacht werden sollte, stützten die Stimmung. Die US-Börsen legten daher am Freitag letztlich zu und am Montag zeigten sich auch die asiatischen Börsen freundlich.