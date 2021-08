DAX-FLASH: Dax bleibt nach Erholung in der Nähe des Rekordhochs

24.08.2021, 07:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse auch am zweiten Handelstag der Woche etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Viertelprozent höher auf auf 15 892 Punkte. Er bleibt damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern.

"Der deutsche Leitindex hat sich stabilisiert und der weitere Wochenverlauf wird aller Wahrscheinlichkeit nach erfreulich ausfallen", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Die bisherige Konsolidierung im August wertete der Experte positiv, das nächste Dax-Ziel von 16 200 Punkten habe weiter Bestand. So hatte sich der Index während der beiden vergangenen Handelstage von einem Rückschlag bereits deutlich erholt.

Näher rückt derweil das Treffen der Vertreter der großen Notenbanken. Im kleinen Ort Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming findet ab Donnerstag deren jährlicher geldpolitischer Austausch und Ausblick statt. "Gerne haben US-Notenbankchefs diese Konferenz zum Anlass genommen, um eine Wende in ihrer Geldpolitik anzukündigen", schrieb Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Zuletzt hatten Sorgen um eine künftig weniger lockere US-Geldpolitik die Aktienmärkte gebremst.