Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Erholung setzt sich fort

24.08.2021, 09:15 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung auch am zweiten Handelstag der Woche fortgesetzt. Der Leitindex Dax legte kurz nach dem Handelsstart um 0,32 Prozent auf 15 903,36 Punkte zu. Er bleibt damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern.

Der MDax stieg auf ein Rekordhoch und legte zuletzt noch um 0,42 Prozent auf 36 099,08 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,46 Prozent auf 4195,54 Zähler.

"Der deutsche Leitindex hat sich stabilisiert und auch der weitere Wochenverlauf wird aller Wahrscheinlichkeit nach erfreulich ausfallen", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Die bisherige Konsolidierung im August wertete der Experte positiv. Das nächste Ziel von 16 200 Punkten habe weiter Bestand, nachdem sich der Dax seit Freitag wieder weitgehend vom jüngsten Rückschlag erholt hat.

Zugleich rückt das Zentralbank-Symposium näher. Gerne haben US-Notenbankchefs diese Konferenz zum Anlass genommen, um eine Wende in ihrer Geldpolitik anzukündigen", schrieb Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Zuletzt hatten Sorgen um eine künftig weniger lockere US-Geldpolitik die Aktienmärkte gebremst.