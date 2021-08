Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne halten Nasdaq und S&P auf Rekordjagd

24.08.2021, 22:15 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen nach den Vortagsrekorden einiger Indizes nicht mehr so energisch zugegriffen. Im Tagesverlauf reichte es an der technologielastigen Nasdaq-Börse und dem S&P 500 aber dennoch für die nächsten Bestmarken, im Späthandel ließ der Schwung jedoch etwas nach. Das Interesse galt weiter stark der amerikanischen Geldpolitik.

Der Nasdaq 100 brachte mit 15 357,68 Punkten ein Plus von 0,29 Prozent über die Ziellinie. Eine Erholungsrally bei den US-Notizen chinesischer Tech-Firmen machte dort Schlagzeilen. Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,15 Prozent auf 4486,23 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nur knapp um 0,09 Prozent auf 35 366,26 Punkte hoch. Ihm fehlt damit weiter ein gutes Stück zum Vorwochenrekord von 35 631 Punkten.

Die Ängste der Anleger vor einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed waren zuletzt wieder kleiner geworden - und die Risikobereitschaft damit gestiegen. Anleger sind nun gespannt, welche neuen Eindrücke das alljährliche Notenbankertreffen von Jackson Hole liefern wird, das ab Donnerstag wieder per Videokonferenz abgehalten wird. Im Fokus steht vor allem eine Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag.