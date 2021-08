DAX-FLASH: Leitindex mit leichten Gewinnen trotz schwachen China-Daten

31.08.2021, 07:07 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Gewinne ab. Nach dem ruhigen Wochenstart mit einem Feiertag in London taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 920 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16 030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle.

Im US-Handel hatten der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq ihre Rekordjagd fortgesetzt, der Dow Jones Industrial blieb indes zurück. Er wartet wie der Dax seit Mitte des Monats auf neue Höchststände. In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten am Morgen kein einheitliches Bild.

"Die Konjunktur-Sorgen in China werden größer", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Vor allem der drastische Absturz des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungs-Sektor sei eine herbe Enttäuschung. Auch mit Blick auf den Dax spricht Altmann von zunehmender "Tristesse", nachdem tags zuvor so wenige Aktien gehandelt worden seien, wie noch nie in diesem Jahr.