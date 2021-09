Aktien New York: Tech-Indizes wieder auf Rekordjagd - Anleger sind optimistisch

01.09.2021, 20:07 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally bei US-Technologiewerten hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Unter den wichtigsten Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 0,63 Prozent auf 15 680,89 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 0,75 Prozent nach oben.

Der ebenfalls breit aufgestellte S&P 500 , der auch viele Tech-Aktien enthält, rückte um 0,30 Prozent auf 4536,42 Punkte vor und verpasste damit nur knapp den Sprung auf einen weiteren Höchststand. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich mit plus 0,03 Prozent auf 35 371,84 Punkte kaum vom Fleck. Seine aktuelle Bestmarke ist gut zwei Wochen alt.

Börsianern zufolge blicken die Marktteilnehmer dies- und jenseits des Atlantiks allgemein zuversichtlich voraus, was die Perspektive für eine globale Erholung von der Corona-Krise betrifft - auch in Hoffnung auf noch andauernde konjunkturelle Unterstützung durch die Notenbanken. Laut Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades greifen Anleger derzeit nochmals zu, bevor die Notenbanken dann im neuen Jahr die ersten Zügel anziehen dürften.

Als starker Wegweiser für die US-Geldpolitik gilt die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Hier gab es am Mittwoch zwar vor den am Freitag anstehenden monatlichen Jobdaten aus den USA einen Rückschlag: Der Dienstleister ADP meldete für den Privatsektor einen Beschäftigungszuwachs für August weit unter den Markterwartungen. Allerdings hellte sich die Stimmung in der US-Industrie im August überraschend auf.

Bei den Tech-Werten wurden die Kursgewinne von einer Erholung bei China-Aktien getragen, die in den USA notiert sind. Diese haben in den letzten Monaten unter der strengeren Regulierung der Branche von Seiten der chinesischen Regierung gelitten. Nun setzten sich die Anteilsscheine der E-Commerce-Plattformen Pinduoduo mit einem Plus von gut acht Prozent an die Spitze des Nasdaq 100. Die Papiere des Suchmaschinenbetreibers Baidu gewannen fünfeinhalb Prozent.

Die Aktien von Comcast legten um 0,6 Prozent. Der Medienkonzern und Wettbewerber von Walt Dieney eröffnete in Peking den weltgrößten Vergnügungspark unter dem Dach der Filmtochter Universal Studios. Nach dem "Soft-Opening" soll der Park des Hollywood-Riesen in Chinas Hauptstadt am 20. September, einen Tag vor dem chinesischen Mondfest, seinen Betrieb voll aufnehmen. Wegen der Pandemie war die Eröffnung um mehrere Monate verschoben worden. In dem freundlichen Marktumfeld gewannen die Disney-Papiere anderthalb Prozent und waren damit der zweitbeste Wert im Dow.

Die Anteilsscheine von Abbvie sackten am S&P-500-Ende um mehr als sechs Prozent ab. Die US-Arzneimittelbehörde hatte vor neuen Risiken eines Medikaments gegen Arthritis gewarnt.