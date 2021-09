Xi Jinping kündigt neuen Aktienmarkt in Peking an

02.09.2021, 14:45 Uhr | dpa-AFX

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Gründung einer neuen Börse in Peking angekündigt. Neben den zwei chinesischen Aktienmärkten in Shanghai und Shenzhen soll der Aktienhandel in Chinas Hauptstadt als wesentliche Plattform für innovative kleine und mittlere Unternehmen dienen, sagte Xi Jinping am Donnerstag per Videolink auf einer internationalen Dienstleistungsmesse in Peking. China wolle die Innovation und Entwicklung kleiner und mittelgroßer Unternehmen fördern. Wann der neue Aktienmarkt entstehen soll, wurde zunächst nicht bekannt.