Plus von 1,20 Dollar

Rohölpreise steigen vor dem Wochenende deutlich

10.09.2021, 17:53 Uhr | dpa-AFX

Eine Ölförderplattform im Golf von Mexiko: Die Preise für Rohöl ziehen an. (Quelle: imago images)

Weil im Golf von Mexiko und Libyen weniger gefördert wurde, sind am Freitag die Preise für Öl stark gestiegen.

Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,65 US-Dollar. Das waren 1,20 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,33 Dollar auf 69,48 Dollar.

Rohöl WTI 67,91 USD +82,54% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 09.09.2021 NYMEX GLOBEX Rohöl WTI Rohstoff Hoch 75,21 Zwischenwert Hoch / Mittel 65,34 Mittel 55,46 Zwischenwert Mittel / Tief 45,59 Tief 35,72 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf starke Kursschwankungen am Ölmarkt seit dem Vortag. Seiner Einschätzung nach haben "beträchtliche Angebotsausfälle" in den Förderregionen im Golf von Mexiko und in Libyen für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.

Der Rückgriff Chinas auf seine strategischen Ölreserven hatte die Ölpreise am Vortag zeitweise belastet. China hatte bekanntgegeben, einen Teil seiner Erdölreserven freizugeben, um den steigenden Rohstoffpreisen entgegenzutreten. Konkrete Zahlen wurden allerdings nicht genannt.