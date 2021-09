Aktien New York: Schwach - Höhere Anleiherenditen belasten vor allem Tech-Werte

28.09.2021, 16:19 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten in den Handel am Dienstag gestartet. Börsianer verwiesen zur Begründung auf die weiter steigenden Anleiherenditen in den USA, die insbesondere die zinssensiblen Technologie-Werte belasten. Negative Impulse gaben zudem neue US-Konjunkturdaten.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,90 Prozent tiefer bei 34 554,64 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 1,24 Prozent auf 4388,17 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,82 Prozent auf 14 928,73 Punkte ein.