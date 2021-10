Aktien New York Ausblick: Weitere Kursgewinne - Gute Goldman-Zahlen und Daten

15.10.2021, 14:54 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung am Vortag winken den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne. Für gute Stimmung sorgten efreuliche Geschäftszahlen von Goldman Sachs. Zudem legte der für die weltgrößte Volkswirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz im September überraschend zu.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,63 Prozent höher bei 35 134 Punkten - damit steuert er auf ein Wochenplus von mehr als ein Prozent. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG 0,44 Prozent fester bei 15 118 Zählern.

Die Aktien von Goldman Sachs verteuerten sich vorbörslich um zwei Prozent, nachdem die Investmentbank mit ihren Nettoerträgen sowie dem Ergebnis je Aktie im dritten Quartal positiv überrascht hatte. Am Vortag hatten die Anleger unterschiedlich auf die Geschäftszahlen der Branchenkollegen Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley und Citigroup reagiert.

Bei Moderna konnten sich die Aktionäre nach dem freundlichen Vortag vorbörslich über ein weiteres Kursplus von rund zwei Prozent freuen. Nach der Genehmigung von Corona-Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen und Risikogruppen mit dem Mittel von Biontech /Pfizer sprach sich ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA nun auch für solche Impfungen mit dem Mittel von Moderna aus.