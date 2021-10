Aktien New York Schluss: Indizes wieder bergauf - Erneut Zahlen im Fokus

28.10.2021, 22:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben nach den Vortagesverlusten wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Quartalsberichte machten am Donnerstag wieder vornehmlich positive Schlagzeilen. Für die Nasdaq-Indizes bedeuteten die Kursgewinne erneute Rekorde, bei den anderen Kursbarometern wie dem Dow Jones Industrial reichte es aber nicht für höhere Bestmarken. Der Leitindex rückte um 0,68 Prozent auf 35 730,48 Punkte vor. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp 35 893 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,98 Prozent auf 4596,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,15 Prozent auf 15 778,16 Punkte vor, womit er den vierten positiven Handelstag in Folge verbuchte. Die Berichtssaison der Tech-Werte gilt hier derzeit als wichtige Stütze. Nun herrschte Vorfreude auf die nachbörslichen Quartalszahlen der Branchengiganten Apple und Amazon.