Aktien Frankfurt Eröffnung: Apple und Amazon enttäuschen und belasten Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten der beiden Tech-Giganten und Börsenfavoriten Apple und Amazon haben zum Wochenschluss auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Bei Amazon brach zuletzt der Gewinn ein und Apple wird von Chip-Engpässen und Corona-Ausfällen schwer belastet. Der Dax fiel am Freitag im frühen Handel um 0,77 Prozent auf 15 575 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein moderates Plus von 0,2 Prozent ab.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,63 Prozent auf 34 792 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab noch etwas stärker nach.