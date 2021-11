Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig verändert - Varta im freien Fall

05.11.2021, 10:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag hat sich im Dax in der ersten Handelsstunde am Freitag noch nicht viel getan. Der deutsche Leitindex gab um 0,09 Prozent nach auf 16 015,66 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies aktuell ein Plus von 2,1 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,10 Prozent auf 35 844,87 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent höher.

Tags zuvor hatte der Dax am Nachmittag mit 16 064 Punkten einen Rekord erreicht, war dann jedoch etwas abgebröckelt. An der Wall Street konnten indes der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes weitere Höchststände markieren.

Der Dax sei jetzt in einer spannenden Phase, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Nach dem Rekordhoch vom Vortag dürfte sich nun entschieden, ob sich die Rally oberhalb dieses Niveaus fortsetze oder der Index nach einer guten Börsenwoche erst einmal in eine technische Korrektur einschwenke. "In beiden Fällen wäre mit den aktuell fast ausschließlich positiven Quartalsberichten und der trotz Tapering anhaltend lockeren Geldpolitik dennoch eine gute Ausgangssituation für eine Jahresendrally gegeben", so der Experte. Tapering bedeutet ein allmähliches Zurückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank.

Schwer unter Druck gerieten am Freitag die Aktien des Batterieherstellers Varta. Sie brachen nach einem enttäuschenden Umsatzausblick des Unternehmens um 17 Prozent ein. Varta bekommt Produktionsausfälle bei einigen Kunden zu spüren, die unter Corona-Lockdowns und Materialengpässen leiden. Viel schwerer wiege aber der im Vergleich zu den Markterwartungen triste Umsatzausblick für 2022 und 2023, erklärte ein Händler.

Dass der United-Internet-Chef Ralph Dommermuth seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken will, kam an der Börse gut an. Der Schritt zeige, dass Dommermuth an United Internet glaube, erklärte ein Börsianer. Die Papiere verteuerten sich um 3,5 Prozent.

Mit Quartalszahlen im Blick stehen am Freitag außerdem der Maschinenbauer Gea, der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall, der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones sowie der Versorger Uniper.

Gea verdoppelte nahezu den Gewinn und verzeichnete zum fünften Mal in Folge in einem Quartal mehr Aufträge. Nach einem sehr positiven Start drehten die Anteile etwas ins Minus. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Rheinmetall habe ein solides drittes Quartal hinter sich, selbst im Autobereich, sagte ein Händler. Die Titel gewannen zwei Prozent. Krones legten nach einem unerwartet starken Quartal um 5,6 Prozent zu.

Im Dax lagen Siemens Healthineers vorne mit plus 1,8 Prozent. Schlusslicht mit minus 2,1 Prozent waren die Papiere des Autozulieferers Continental .