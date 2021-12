Aktien Frankfurt: Dax zum Monatsauftakt deutlich erholt

01.12.2021, 14:50 Uhr | dpa-AFX

(Überflüssiges Wort im 1. Satz des 8. Absatzes entfernt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Kursgewinne haben am Mittwoch den Dax wieder auf den Erholungspfad gebracht. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,83 Prozent auf 15 376,13 Punkte. Am Vortag war er noch der 15 000-Punkte-Marke gefährlich nahe gekommen. Nun aber nimmt er wieder Kurs auf die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, deren Rückeroberung ein wichtiges charttechnisches Signal wäre. Aktuell verläuft sie bei etwas über 15 400 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte zuletzt um 0,78 Prozent auf 34 156,69 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann mehr als zwei Prozent.

Aussagen des Moderna -Chefs, dass bestehende Impfstoffe mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben dürften, hatten am Vortag ebenso belastet wie Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer womöglich schnelleren Rückführung der Wertpapierkäufe der US-Notenbank. Biontech -Chef Ugur Sahin hatte sich allerdings am Vorabend zuversichtlich gegeben, dass Corona-Impfstoffe auch im Fall von Omikron und weiteren Virus-Varianten vor schweren Krankheitsverläufen schützen werden. Für die Fonds-Manager der Privatbank Merck Finck bietet der Omikron-Schock eine Einstiegsgelegenheit, Anleger sollten beim Aufbau von Positionen aber selektiv vorgehen.

Im Dax erholten sich Zykliker wie Volkswagen , Covestro oder Infineon von ihren Verlusten mit Aufschlägen von teils mehr als vier Prozent. Daimler gewannen ähnlich stark hinzu. Seit diesem Mittwoch ist das Geschäft mit Lastwagen und Bussen unabhängig. Der Börsengang der Truck-Sparte ist am 10. Dezember geplant.

Auch SAP berappelten sich mit plus 2,7 Prozent. Ein überraschend schwacher Ausblick des US-Softwareherstellers und Konkurrenten Salesforce für das laufende Quartal wirkte nicht negativ. Bei den Papieren von Hellofresh und Sartorius strichen die Anleger Gewinne ein. Sie verloren jeweils mehr als fünf Prozent.

Der Düngerkonzern K+S und die Remondis-Tochter Remex bekamen vom Bundeskartellamt grünes Licht für ihr Gemeinschaftsunternehmen Reks. Dies stützte die zuvor bereits hohen Kursgewinne der im MDax notierten K+S-Papiere. Zuletzt standen sie knapp dreieinhalb Prozent höher. Wacker Chemie hingegen büßten viereinhalb Prozent ein. Hier verwiesen Händler auf fallende Preise für Polysilizium.

Ein Verkauf von Vermögensteilen verschaffte dem am Vortag auf ein Rekordtief eingebrochenen Aktienkurs der Adler Group wieder Luft. Die im SDax notierten Papiere der Immobiliengruppe schnellten um gut ein Viertel hoch und holten damit fast die kompletten Verluste wieder auf. Die Aktien des LEG-Konzerns, an den die Adler-Tochter Brack Capital Properties (BCP) gehen soll, verloren eineinhalb Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,1321 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1363 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,46 Prozent am Vortag auf minus 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 145,26 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,24 Prozent auf 171,94 Zähler./ajx/eas

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---