Positives Signal aus Saudi-Arabien

Ölpreise steigen zum Wochenstart deutlich

06.12.2021, 10:20 Uhr | dpa-AFX

Förderung in einem Wüstenölfeld (Symbolbild): Saudi Aramco will die Preise für seine asiatischen Kunden anziehen. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Nachdem die Ölpreise vergangene Woche teils deutlich gefallen sind, erholten sie sich am Montag wieder etwas. Grund dafür war die Nachricht, dass Saudi-Arabien die Verkaufspreise anhebt.

Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,53 US-Dollar. Das waren 1,65 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,68 Dollar auf 67,94 Dollar.

Marktteilnehmer begründeten die Preisaufschläge zum einen mit Nachrichten aus Saudi-Arabien. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco erhöhte die Verkaufspreise für seine asiatischen Kunden und sendete damit ein Signal der Zuversicht für die künftige Rohölnachfrage.



In der vergangenen Woche hatte sich der Ölverbund Opec+ ähnlich zuversichtlich gezeigt, indem er seinem Kurs treu blieb und sein Angebot im Januar weiter ausweiten will.

Für Zuversicht am Markt sorgte auch eine neue Studie aus Südafrika zur neuen Corona-Variante Omikron. Die gesundheitlichen Auswirkungen könnten demnach weniger drastisch sein als bisher befürchtet. Die Viruslage ist ein entscheidender Einflussfaktor für die globale Energienachfrage und daher mitentscheidend für die Entwicklung der Erdölpreise.