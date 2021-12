Erholung bis Sommer 2022

Tui schreibt zweiten Milliardenverlust in Folge

08.12.2021, 12:04 Uhr | dpa-AFX, rtr

Wie kaum eine andere Branche leidet der Tourismus unter der Corona-Krise. Schwer getroffen ist auch der Reisekonzern Tui. Das Unternehmen macht erneut große Verluste.

Das zweite Jahr der Corona-Pandemie hat dem weltgrößten Reisekonzern Tui den zweiten Milliardenverlust in Folge eingebrockt. Im Geschäftsjahr 2020/2021 bis Ende September stand unter dem Strich ein Fehlbetrag von fast 2,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Damit fiel das Minus gut ein Fünftel niedriger aus als ein Jahr zuvor.

Im saisonal normalerweise stärksten Zeitraum von Juli bis September erzielte der weltweit größte Reiseveranstalter zwar 3,5 Milliarden Euro Umsatz und damit fast dreimal soviel wie im Vorjahreszeitraum. Operativ fiel aber auch in diesem Zeitraum ein Verlust von 97 Millionen Euro an.



Vorkrisenniveau bis Sommer 2022

Tui-Chef Fritz Joussen sprach dennoch von einer erfolgreichen Sommersaison mit einer deutlichen Erholung. Denn vor Jahresfrist hatte Tui einen operativen Verlust von gut einer Milliarde Euro gemacht. "Die übergeordneten Trends sind intakt", erklärte Joussen. "Wir erwarten für den Sommer 2022 und die Hauptreisezeit die Rückkehr zu einem Buchungsniveau in etwa wie vor Corona 2019."

Tui-Aktien hatten sich zuletzt nach wochenlanger Talfahrt, die mit der anschwellenden vierten Corona-Infektionswelle im Herbst und dem Aufkommen der neuen Covid-Variante Omikron einherging, etwas erholt. Verschärfungen von noch nicht lange gelockerten Reisebeschränkungen etlicher Länder im Kampf gegen die Pandemie dämpften Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Krise.

Tui erklärte, die reduzierten Kapazitäten im laufenden ersten Quartal seien fast vollständig gebucht. Das entspreche 69 Prozent des Vorkrisenniveaus.