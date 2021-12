Laut Ratingagentur

Chinesischen Immobilienriesen droht Zahlungsausfall

09.12.2021, 10:07 Uhr | dpa

Häuserbau in Peking (Symbolbild): Die chinesischen Immobilienfirmen Evergrande und Kaisa haben finanzielle Probleme. (Quelle: UPI Photo/imago images)

Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat schon seit Monaten finanzielle Probleme. Nun stuft die Ratingagentur Fitch die Zahlungsfähigkeit herunter. Auch ein Konkurrent kann seine Schulden wohl nicht bezahlen.

Die Ratingagentur Fitch warnt bei den chinesischen Immobilienunternehmen Kaisa und Evergrande vor einem unmittelbar bevorstehenden Zahlungsausfall. Beide Unternehmen hat Fitch am Donnerstagmorgen auf die Stufe "Restricted Default" gesetzt, wie die Agentur mitteilte.



"Restricted Default" bedeutet so viel wie "eingeschränkter Kreditausfall". Die Bewertung ist nur eine Stufe über der Einordnung für Zahlungsausfall ("D – Default").

Kaisa hat laut Fitch eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zum Stichtag 7. Dezember nicht zurückgezahlt. Bei Evergrande bemängelt Fitch das Ausbleiben von Zinszahlungen. Diese wären Anfang November ursprünglich fällig gewesen. Auch innerhalb der Nachfrist bis zum 6. Dezember seien keine Zahlungen geleistet worden, hieß es bei Fitch weiter.

Neben dem hoch verschuldeten Konzern Evergrande sind auch weitere chinesische Immobilienunternehmen wie Kaisa in immer tiefere Schwierigkeiten geraten. Wegen Sorgen um die Zahlungsfähigkeit wurden die Aktien der Kaisa Group Holdings am Mittwoch an der Hongkonger Aktienbörse ausgesetzt.



Evergrande hatte vor kurzem selbst vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt. Aktuell dürften Gespräche über Schuldenrestrukturierungen geplant sein.