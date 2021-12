Aktien New York: Tech-Werte unter Druck - Erzeugerpreise wecken Zinssorgen

14.12.2021, 16:49 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse haben die zinssensiblen US-Technologiewerte ihre jüngsten Kursverluste ausgeweitet. Auch an diesem Dienstag bestimmten Inflationssorgen das Marktgeschehen. So setzten die Erzeugerpreise ihren Höhenflug fort. Im November stiegen die Preise auf Herstellerebene gegenüber dem Vorjahresmonat um überraschend hohe 9,6 Prozent und damit noch schneller als im Oktober.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,16 Prozent auf 15 895,81 Punkte. Sollte die US-Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation schneller als gedacht erhöhen, würde dies die stark wachstumsorientierte Technologiebranche besonders stark treffen, da die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen ungünstiger werden könnten.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,65 Prozent auf 4638,62 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich bei 35 624,45 Punkten kaum vom Fleck.