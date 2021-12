DAX-FLASH: Etwas erholt am Tag der Fed-Entscheidung

15.12.2021, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen Vortagesverlusten wird der Dax am Mittwoch vor den Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik etwas höher erwartet. Arg aus der Deckung wagen dürften sich die Anleger bis zur Verkündung der Fed-Entscheidungen aber kaum, glauben Marktbeobachter. Die Entscheidung steht am Abend an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 15 525 Punkte.

Mit der Fed trifft am Mittwoch die erste große Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob die Währungshüter angesichts der hohen Inflation die konjunkturstützenden Anleihekäufe noch schneller zurückfahren als bisher angenommen oder die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sie daran vorerst hindert. Nach der Fed tagen am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England sowie am Freitag die japanische Notenbank.