Angst vor Nachfrage-Rückgang

Ölpreise sinken wegen Omikron-Variante deutlich

20.12.2021, 16:37 Uhr | AFP, rtr

Ölpumpe (Symbolbild): Die Omikron-Sorgen setzen die Ölpreise unter Druck. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Wegen der Omikron-Variante könnten die Länder neue Corona-Maßnahmen verhängen, sorgen sich Anleger. Die Ölpreise knickten daher am Montag ein.

Die Ölpreise sind am Montag stark gesunken. Sie fielen an der Börse in London um jeweils mehr als fünf Prozent. Grund ist nach Angaben von Beobachtern die nachlassende Nachfrage wegen der Befürchtungen, mehr Länder als bisher könnten strikte Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron verhängen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 69,79 Dollar, das waren 5,1 Prozent weniger als am Freitagabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Januar notierte bei 66,84 Dollar und damit um 5,67 Prozent niedriger.

Anleger befürchten vor allem einen Nachfrage-Rückgang vor allem beim weltweit größten Abnehmer China. "Die Nachricht, dass Chinas Sinovac-Impfstoff gegen die Omikron-Variante unwirksam zu sein scheint, bedeutet, dass Chinas Covid-Null-Politik die Tore zur Außenwelt für das gesamte Jahr 2022 geschlossen halten wird", warnte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

Erst Ende September war der Ölpreis erstmals seit fast drei Jahren wieder über die Marke von 80 Dollar geklettert. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im vergangenen Jahr war der Ölpreis wegen mangelnder Nachfrage auf Rekordtiefstände abgesackt.



Der Preis für die Nordseesorte Brent lag zeitweise bei 16 Dollar pro Barrel, der für WTI sogar im negativen Bereich.