Märkte erholen sich

Ölpreise steigen deutlich

21.12.2021, 08:19 Uhr | dpa

Eine Bohrinsel in Cromarty in Schottland (Symbolbild): Am Montag waren die Ölpreis deutlich schwächer gestartet, doch nun legen sie wieder zu. (Quelle: Ewan Bootman/imago images)