Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu Jahresbeginn weiter zu

03.01.2022, 09:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in das Handelsjahr 2022 gestartet. Nach einem bereits freundlichen Jahresausklang rückte der Leitindex Dax am Morgen um 0,55 Prozent auf 15 971,80 Punkte vor.

Der Dax hatte sich in den letzten Tagen des alten Jahres mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16 000 Punkten genähert. Letztlich verbuchte das Börsenbarometer 2021 mit einem Plus von fast 16 Prozent das dritte Gewinnjahr in Folge.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag um 1,10 Prozent auf 35 509,94 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,67 Prozent nach oben.