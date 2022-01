Zwei Gewinneraktien

Anleger kehren nach Daxeinbruch vorsichtig zurück

25.01.2022, 18:17 Uhr | rtr

Ein Tag nach dem tiefen Fall ging es an den Börsen etwas ruhiger zu. Die Anleger kehrten vorsichtig zurück, zwei Aktien profitierten davon besonders. Doch eine grundlegende Sorge bleibt.

Ermuntert von der überraschend guten Stimmung in der deutschen Wirtschaft kehren Anleger vorsichtig an die europäischen Aktienmärkte zurück. Die nahenden Zinserhöhungen in den USA und die Ukraine-Krise dämpften die Kauflaune weiterhin.



Dax und EuroStoxx50 legten am Dienstag je ein knappes Prozent auf 15.123 beziehungsweise 4.084 Punkte zu, nachdem sie zum Wochenauftakt um rund vier Prozent abgestürzt waren.



Das war für beide der größte Tagesverlust seit dem Auftauchen der Omikron-Variante des Coronavirus Ende November. Im späten US-Handel am Montag hatten die US-Indizes jedoch deutlich an Boden gewonnen. Davon profitierten die Handelsplätze in Europa am Dienstag.

Unternehmen blicken positiv in die Zukunft

"Die Optimisten nutzen die Gelegenheit, um – zumindest vorübergehend – wieder die Kontrolle über den Aktienmarkt zu erlangen", sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades.



Rückenwind erhielten sie vom Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Er stieg erstmals Juni 2021 wieder. "Die Unternehmen haben offenbar die erste große Verunsicherung durch Omikron bereits hinter sich gelassen und blicken deutlich optimistischer ins Jahr 2022", sagte Christian Lips, Chef-Volkswirt der NordLB.



"Sofern eine militärische Eskalation zwischen Russland und der Ukraine abgewendet werden kann, stehen die Aussichten für einen kräftigen Aufschwung gut."

Blick auf die Fed-Entscheidung

Zugleich wuchs wegen der US-Notenbanksitzung die Anspannung am Markt. Er halte es aber für unwahrscheinlich, dass die Fed bei ihren Beratungen am Mittwoch eine Zinserhöhung gleich um einen halben Prozentpunkt in Erwägung ziehe, auf die einige Investoren spekulierten.



Das sagt Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise. Außerdem werde sie mit Aussagen zum Abbau ihrer Wertpapier-Bestände vage bleiben, um Panikreaktionen zu vermeiden.

Dow Jones mit kleineren Verlusten

Der US-Standardwerteindex Dow Jones büßte dennoch im frühen Handel 1,4 Prozent ein. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg dagegen um 0,2 Prozent.

Er profitierte dabei neben den nahenden Zinserhöhungen vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise von seinem Status als "sicherer Hafen". Im Gegenzug fiel der Euro zeitweise auf ein Fünf-Wochen-Tief von 1,1261 Dollar.

Gute Nachrichten für Biontech

Am deutschen Aktienmarkt gehörte Biontech mit einem Plus von gut elf Prozent zu den größten Gewinnern. Die Mainzer Firma beginnt erste klinische Studien mit einem speziell für die Omikron-Variante angepassten Coronavirus-Impfstoff.



Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung könnte das Serum bereits im März auf den Markt kommen. Die Titel des Biontech-Partners Pfizer legten 0,4 Prozent zu.

Gefragt waren auch Lufthansa, die sich um knapp zwei Prozent verteuerten. Durch den geplanten Einstieg beim Alitalia-Nachfolger ITA würde die Airline bei einer Normalisierung des öffentlichen Lebens gleich doppelt profitieren.



Zu diesem Ergebnis kommt der Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Und langfristig könnten dieser Schritt die in Zukunft etwas breiter aufgestellte Lufthansa durchaus attraktiver machen."

Siemens Rivale unter Druck

Unter Verkaufsdruck geriet General Electric (GE). Der Quartalsumsatz des Siemens-Rivalen blieb mit 20,3 Milliarden Dollar hinter den Markterwartungen zurück.



Gleiches gelte für das Gewinnziel für 2022 von 2,80 bis 3,50 Dollar je Aktie, monierte Analyst Gautam Khanna vom Vermögensverwalter Cowen. GE-Titel steuerten an der Wall Street mit einem Minus von zeitweise neun Prozent auf den größten Tagesverlust seit fast zwei Jahren zu.