dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

31.01.2022, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach der starken Wall Street vom Freitagabend winkt dem Dax ein erholter Wochenstart. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher auf 15 476 Punkte. Der Dax dürfte damit seinen jüngsten Schlingerkurs um die 200-Tage-Linie fortsetzen. Das Barometer für den längerfristigen Trend läuft aktuell seitwärts. Gerade Technologiewerte profitierten von der späten Erholungsrally am US-Aktienmarkt und trieben die Nasdaq-Indizes letztlich mehr als drei Prozent nach oben. Moderate Wirtschaftsdaten hätten die Anleger etwas in ihrer Zinsangst beruhigt und einmal mehr für Schnäppchenkäufe gesorgt, hieß es bei der Credit Suisse.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die New Yorker Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt in dieser Woche nochmals Gewinne eingefahren. Nach schwachem Start sorgte vor allem eine Rally in den beiden Schlussstunden dafür, dass der Dow Jones Industrial am Freitag ein deutliches Plus von 1,65 Prozent einfuhr. Unter anderem gestützt auf starke Zahlen von Apple ging der Leitindex mit 34 725,47 Punkten nahe am Tageshoch aus dem Handel. Das Endergebnis einer wankelmütigen Woche wurde mit 1,3 Prozent noch klar positiv.

ASIEN: - FESTER WOCHENSTART - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent fester. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um rund ein Prozent zu. Die Erholung an den US-Aktienmärkten wirkte auch in Asien positiv auf die Stimmung der Anleger. In China ruhte der Handel unterdessen wegen eines Feiertages.

^

DAX 15318,95 -1,32

XDAX 15431,73 0,09

EuroSTOXX 50 4136,91 -1,15

Stoxx50 3730,93 -1,10

DJIA 34725,47 1,65

S&P 500 4431,85 2,43

NASDAQ 100 14454,61 3,22°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 169,86 -0,10%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1165 0,13

USD/Yen 115,4140 0,16

Euro/Yen 128,8605 0,28°

ROHÖL:

^

Brent 91,21 1,18 USD

WTI 87,81 0,99 USD°