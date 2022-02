Aktien New York Ausblick: US-Indizes bleiben auf Trendsuche - Kaum Bewegung

08.02.2022, 14:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem holprigen Jahresstart bleiben die Anleger am US-Aktienmarkt weiter vorsichtig. Der Broker IG rechnet an der Wall Street am Dienstag mit einem kaum veränderten Start des Dow Jones Industrial bei 35 127 Punkten. Auch in den zuletzt besonders turbulenten Technologiewerten der Nasdaq dürfte sich zunächst wenig tun: Der Auswahlindex wird mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 14 525 Punkten gesehen.

Im Zuge der wohl im März anstehenden Zinswende der US-Notenbank sind die Erwartungen der Marktteilnehmer an das Tempo des weiteren Straffungskurses bei anhaltend hoher Inflation in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Gleichzeitig enttäuschten Anlegerlieblinge wie der Facebook-Konzern Meta oder Paypal massiv. Die Stimmung bleibt angeschlagen, auch wenn sich der Nasdaq 100 von seinem Jahrestiefpunkt und dem Abschlag von 16 Prozent für 2022 wieder stabilisieren konnte.

Bevor an diesem Donnerstag frische US-Inflationsdaten veröffentlicht werden, stehen vor allem Geschäftsberichte im Fokus. Auch dabei kommt aktuell aber kaum Freude auf: Um fast 6 Prozent abwärts ging es für Papiere von Pfizer. Der US-Pharmakonzern ist dank der Corona-Impfung zwar wieder zurück an der Weltspitze. Der Ausblick fiel aber zu unambitioniert aus. Leicht abwärts ging es derweil auch für die Aktien von DuPont trotz kräftiger Zuwächse des Chemiekonzerns 2021.

Tags zuvor nach Übernahmespekulationen zeitweise um 31 Prozent angesprungene Papiere von Peloton erlebten eine Achterbahnfahrt. Zunächst sackten sie um fast 14 Prozent ab, bevor sie die Verluste zuletzt fast komplett wieder aufholten. Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton will mit einem Chefwechsel und Sparmaßnahmen aus seiner Krise kommen. Peloton streicht unter anderem mit 2800 Jobs rund ein Fünftel der Arbeitsplätze und stoppt den Bau einer Fabrik in den USA.