Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne - Technologiewerte fest

09.02.2022, 08:59 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach der verhaltenen Entwicklung in den vergangenen beiden Tagen haben die asiatischen Börsen zur Wochenmitte an Schwung gewonnen. Die Gewinne an der Wall Street und Entspannung an den Anleihemärkten ließen die Finanzmärkte in Fernost deutlich zulegen.

Positive Signale gab es erneut von einem japanischen Autohersteller. Nach Nissan überzeugte auch Toyota. Das Unternehmen hatte trotz der globalen Halbleiter-Engpässe den Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kräftig gesteigert. Für das bis 31. März laufende Geschäftsjahr rechnet Toyota zwar mit einem etwas geringeren Umsatz von 29,5 Billionen Yen statt zuvor erwarteter 30 Billionen Yen. Das wäre allerdings trotzdem noch ein Anstieg zum Vorjahr von 8,4 Prozent. Die Aktie gewann knapp ein Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,08 Prozent auf 27 579,87 Punkte.

In Hongkong zogen unterdessen die Aktien des Internetkonzerns Alibaba deutlich an. Die Absage des Großaktionärs Softbank an mögliche künftige Anteilsverkäufe von einer Milliarde in den USA registrierter Aktienzertifikate (ADS) hatten die Aktionäre beruhigt.

Während die technologielastigen Börsen in Asien wie etwa Südkorea deutlich zulegten, ging es Singapur etwas verhaltener zu. Hier belastete der Rückschlag der Eisenerz-Futures nach Erreichen eines Fünf-Jahres-Hochs etwas, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten.

In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland dagegen um 0,94 Prozent auf 4652,06 Punkte zu. Für den Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es im späten Handel um 1,88 Prozent auf 24 785,70 Punkte nach oben.

Der australische S&P/ASX 200 schloss 1,14 Prozent höher mit 7268,33 Punkten.