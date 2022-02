Aktien New York: Stimmung an den US-Börsen bleibt positiv

09.02.2022, 16:23 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.

Der Leitindex Dow legte im frühen Geschäft um 0,77 Prozent auf 35 734,62 Punkte zu. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,08 Prozent auf 4570,19 Punkte und der Technologie-Index Nasdaq 100 zog um 1,12 Prozent auf 14 912,60 Punkte an.

Das Auslaufen der Anleihekäufe durch die Fed und vor allem die Zinswende bleiben trotz der wieder entspannteren Stimmung ein wesentliches Thema an den Börsen. Daher dürfte spätestens an diesem Donnerstag die Nervosität wieder etwas zunehmen, denn dann stehen die US-Inflationsdaten für Januar an.